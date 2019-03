Madre de Laura: "Que lo pague muy duro y que no salga jamás"

DOBLE CRIMEN DE CUENCA

A María, la madre de Laura, una de las víctimas del doble crimen de Cuenca, la tragedia le ha cambiado la vida para siempre. Su hija encontró la muerte simplemente por ser una buena amiga. Por acompañar a Marina para protegerla. "Que me digan la verdad", asegura tras reunirse con el ministro de Justicia. "Que lo pague muy duro y que no salga jamás. Si antes no hubiera salido, quizá esto no hubiera pasado", sentencia.