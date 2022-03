Rubén Amón: "A Will Smith se le debería haber evacuado de la ceremonia de los Oscar"

Cuenta Rubén Amón que en la 94º edición de los premios Oscar Will Smith llevó a cabo "la conspiración perfecta consigo mismo". "Era la primera vez que él ganaba un Oscar y en vez de aprovechar la fiesta para celebrarlo ha convertido la ceremonia en un ejercicio de autodestrucción que no tiene justificación ninguna. Si se elige el florete se lucha con el florete no vale coger un trabuco después".

Lamenta además que con su discurso tras recibir el Oscar a mejor actor protagonista Will Smith justificara la violencia en todos sus extremos diciendo que el amor te hace cometer locuras. Afea el ejemplo que le ha dado Will Smith a su hijo que en Twitter escribía: "Y así es como lo hacemos", aprobando la reacción del actor. "Esa idea de que el varón tiene que saltar a luchar por el honor de la dama es retrotraernos a un arcaísmo. No puedes convertir tu noche de gloria en tu noche de destrucción por ti mismo y con tus mismos medios y menos aún a un humorista que se ha dedicado toda su vida a reírse de los demás".

Rubén Amón no entiende "esa forma de experimentar las bromas que te hacen sin valorar las que has hecho tú y traducirlas en una reacción violenta me parece un disparate". Cree el periodista que tenían que haberle evacuado de la sala: "Cuando alguien comete un acto violento, se le saca por no someterse a los modales. Si la Policía abre una investigación una media preventiva es sacarle de dónde esté pero tiene un peso enorme en Hollywood".

