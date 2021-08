La madre de una joven de 15 años que se suicidó por bullying dice que vieron una "actitud muy extraña" por parte del colegio

Kira una niña de 15 años, se quitó la vida tras sufrir bullying. María José, la madre de Kira, ha estado en Espejo Público y comenta que su marido tendría que haber estado junto a ella en la entrevista, pero que no ha sido capaz. "No está en condiciones, estamos con medicación porque si no, no puedes seguir adelante". Manifiesta que actualmente el caso está siendo investigado por los Mossos d'Esquadra, pero todavía no tienen detalles.

"Es una situación muy dolorosa, es lo peor que te puedes esperar en la vida, es irreversible y muy duro", manifiesta. Señala que Kira no mostró actitudes extrañas, "solo el día antes del suicidio", que sí se mostró diferente. Hablaron con ella y "no fue capaz de decirnos nada más allá de que estaba cansada".

"Estamos convencidos de que algo pasó ese día en el colegio que le hizo tomar la decisión porque ella era una niña feliz", afirma. Esta no era la primera vez que Kira sufría bullying, Maria José manifiesta que cuando tenía 5 años sufrió acoso escolar y también en 2019, pero "ahora estaba bien". Asimismo, apunta que era una niña tímida fuera de su zona de confort, pero era "divertida, bromista, salía con su grupo de amigos y sacaba notas excelentes".

Días después del suceso, encontraron un email en el que estaba escrita la palabra 'muere' en una plataforma en la que solo tiene acceso los alumnos y los profesores del colegio. "Empezamos a ver una actitud del colegio muy extraña, ganas de ocultar lo que había ocurrido con mi hija, no nos dieron el pésame. Hicieron una reunión 2 días después para que no se hablara mal del colegio", asegura.

Por último, señala que el colegio es un colegio concertado religioso y que un mes antes un cura del colegio había sido denunciado por el alguien del centro.