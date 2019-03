La madre del espeleólogo superviviente critica el retraso del rescate

Encarnación Bueno es la madre de Juan Bolívar, el único superviviente español de los tres que sufrieron un accidente en el Atlas de Marruecos. "Hablé anoche con él después de que le tomaran declaración los gendarmes. Parece que está mejor y puede que en un par de días le den el alta. se encuentra en estado de shock", ha reconocido su madre a Espejo Público. "No le he querido hablar del tema solo hemos hablado de cosas personales porque no le quiero contar nada hasta que no esté en casa".

Encarnación ha mostrado su disgustoi por cómo se han desarrollado los acontecimientos, "quiero agradecer el esfuerzo de todas las personas que se han desplazado hasta allí, pero creo que ha sido un poco lento todo lo que es el politiqueo que no voy a entender nunca. Si España hubiese llegado antes el destino hubiera sido otra cosa, creo yo".