La madre de Carlos Marín arremete contra Il Divo: "Mi hijo se moría y ellos buscaban un sustituto"

El 19 de diciembre se cumplirá un año de la muerte de Carlos Marín. Su repentino fallecimiento tras contraer el coronavirus fue un shock en su entorno. Tras días ingresado en un hospital de Manchester el barítono fallecía.

Su madre, Magdalena Menchero, publica un libro en el que repasa la trayectoria artística de Carlos. Lamenta que los compañeros de Carlos en Il Divo no se han bien con ella tras morir su hijo. No se despidieron de él ni le dieron el pésame por la muerte de su hijo. Tampoco le gustó que mientras Carlos se debatía entre la vida y la muerte el grupo buscó un sustituto.

Marín nombró a su madre heredera universal, incluyendo los derechos de su música. Magdalena también mantiene un litigio con Innocence, la que fuera pareja de Marín durante años, que le reclama el piso del fallecido cantante.

"Ha pasado un año pero no supero la muerte de mi hijo"

Cuenta que tras morir su hijo era ella que quería desaparecer. Su nieta la ayudó mucho a atravesar un trance que aún se encuentra atravesando. No podía dormir y pensó que en sus horas de vigilia podría escribir. Un día Carlos comentó que le gustaría escribir su vida y pasados unos meses su madre decidió hacerlo.

Los compañeros de su hijo no fueron a darle su último adiós y está dolida. "Ni fueron al tanatorio cuando estaban en Madrid. Echo de menos una llamada o un mensaje, ellos me conocen perfectamente", relata.

"Geraldine quiere que yo le pague la hipoteca pero yo no tengo dinero"

Asegura que siempre se ha llevado bien con Geraldine. "Mi hijo sí que la quería, posiblemente más que ella a mí hijo. Ella quiere que yo le pague la hipoteca pero no tengo dinero. No puedo, pero yo con ella no tengo nada es ella la que empezó", mantiene. Cree que si su hijo estuviera viendo el litigio que mantiene con la que fuera su pareja sufriría mucho.