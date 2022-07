Guerra por la herencia de Carlos Marín, de Il Divo: "Su exmujer Geraldine quiere su piso libre de cargas"

Carlos Marín, cantante de Il Divo, fallecía a los 53 años por complicaciones derivadas del Covid. No dejó herencia pero sí una vivienda valorada en 700.000 euros, así como sus derechos de imagen. Los familiares de Carlos y la que fuera su mujer, Geraldine conocida en su faceta artística como Innocence, se disputan estos bienes.

Alberto Martín ha sido abogado del cantante toda la vida y ahora representa a la madre de este. Cuenta que Carlos falleció con el testamento hecho y la heredera es su madre. No tenía descendencia y él lo estableció expresamente en su testamento.

Su exmujer Geraldine no es beneficiaria de ninguna póliza ni la heredera. Mantenía "una relación esporádica con ella", según el abogado, y le dejó un legado en su testamento que consistía en un inmueble valorado en 700.000 euros que tenía a su vez una hipoteca por la mitad de su valor.

La pareja estuvo casada y se divorció. "La realidad es que han tenido una relación esporádica en los últimos años. Se divorciaron de mutuo acuerdo y ahora no eran ni una familia ni una pareja estable. El conflicto surge porque ahora mismo Geraldine quiere que se le entregue el inmueble libre de cargas y sea liberada por la madre de Carlos. Cosa que es ilícita y además imposible. La pobre Magdalena no tiene esa posibilidad porque ella no ha recibido nada de la herencia. Ella no tiene ningún inconveniente en entregar el piso a Geraldine, pero con cargas", explica el letrado.

El abogado de Carlos señala que el que estaba reconocido a nivel internacional antes y después de Il Divo era Carlos y "ni siquiera necesitaba un director artístico". "Bien por el contrario la figura artística de Geraldine ha sido financiada por Carlos. Ha sido su director personal, jurídico y económico. Carlos siempre la ayudado y los espectáculos que ha hecho ella en la Gran Vía los financiaba él", señala.