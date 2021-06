La madre de Anna y Olivia, incapaz de leer la carta del padre de Yaiza: "Está inmersa en ese dolor en el que quiere morir"

Sergio es el padre de Yaiza, la niña de 4 años asesinada por su madre en Sant Joan Despí (Barcelona). Este padre acaba de perder a su hija después de que su madre terminara con su vida para hacerle daño. Un caso que recuerda al del crimen de las niñas de Tenerife, Anna y Olivia, a manos de su padre Tomás Gimeno.

Este padre ha querido mostar sus condolencias a Beatriz, madre de las pequeñas, a través de una carta que se ha hecho pública. En esta misiva lamenta su pérdida y le tiende una mano comprendiendo el dolor por el que pasa esta progenitora.

Espejo Público ha hablado con Joaquín Amills, presidente de SOS Desaparecidos y portavoz de la madre de Anna y Olivia. Señala que no cree que Beatriz haya recibido la carta del padre de Yaiza, al menos por su parte, no tiene constancia de que haya sido a través suyo aunque no descarta que pueda haberla recibido popr la plataforma de Anna y Olivia.

Pone sobre la mesa que no quiere generar controversia pero cuando uno está inmerso en el dolor de los primeros días "no quiere escuchar el dolor de otro, sino que se le escuche a él, vivir esos momentos de silencios, proyectar qué va a hacer, cómo va a emprender los nuevos días".

"En cuestión de días la madre podrá leer la carta y le sentará muy bien"

Sí cree que cuando han transcurrido 2 ó 3 semanas del terrible golpe puedas abrirte a los demás. "Pero cuando estás inmerso en el dolor de que te quieres morir no es que no te importe lo que le pase a otros, sino que el dolor tuyo es tan grande que no puedes", mantiene.

Cree Amills que en cuestión de días la madre de Anna y Olivia podrá leer la carta y le hará muy bien porque "el mensaje del padre es muy bueno para toda la sociedad".

