Luis Avial: "Se ha fracasado intentando localizar a Marta, pero la finca es muy grande"

Había puestas muchas esperanzas en la búsqueda del cuerpo de Marta del Castillo. La declaración de Miguel Carcaño, las investigaciones policiales y los informes del georradar, aportaban algo de optimismo cuatro años después del asesinato de la joven sevillana.

Sin embargo, una vez más, no ha habido resultados positivos. La familia de Marta ha reconocido sentirse "decepcionada" y desde la investigación policial han declacado que no se abandonará la búsqueda, sino que se intentará buscar nuevas evidencias. Por su parte, Luis Avial, responsable de Cóndor Georradar, ha reconocido sentirse contrariado por la falta de resultados. "La finca es probablemente el lugar que alberga los restos de esta niña, pero es una finca muy grande. Sin embargo, no pongamos paños calientes, se ha fracasado en el intento de localizar el cuerpo, al meos en el sitio donde se ha excavado".

Avial ha querido destacar en Espejo Público que el informe que su empresa presentó "en ningún momento hemos señalado señales claras de restos de material óseo en la zona". También ha querido aclarar que solo puede ser contundente en cuanto a los resultados del georradar en los lugares excavados. "Descarto al 100 por 100 que en la zona prospectada haya restos humanos, una vez que se ha verificado por la policía, pero solo esa zona, nada más".