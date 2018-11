Los vecinos de Somosierra se niegan a convivir con 40 menores extranjeros conflictivos: "No se van a integrar"

Los vecinos de la pequeña localidad de Somosierra, situada al norte de la Comunidad de Madrid, no quieren que 40 'menas' se instalen en el pueblo. "Me han advertido que estos menores pueden ser un peligro", afirma el Alcalde, Francisco Sanz Gutierrez. La conflictividad es la principal razón por la que los vecinos se niegan a la llegada de los 'menas'. Además, han asegurado que en el pueblo hay vecinos de otras nacionalidades, por lo que no se trata de ningún tipo de discriminación racial. Consideran que el Estado está utilizando a los menores y está incurriendo en un delito, ya que la residencia solo tiene licencia para discapacitados. Según la Policía, existen 12.000 'menas' en España.