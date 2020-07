Los gimnasios de Barcelona, al borde de la quiebra tras volver a cerrar por el coronavirus

Los gimnasios y clubes deportivos han sido uno de los focos más afectados por las nuevas limitaciones que han originado los rebrotes de coronavirus en Barcelona. Desde el pasado sábado se ha prohibido la apertura de los gimnasios. Trabajadores de estos centros se han manifestado este martes en Barcelona para exigir soluciones a la crítica situación que atraviesan. Óscar Panadero, entrenador de kick boxing en un centro de la ciudad condal, lamenta que, después de todas las medidas de prevención que han puesto en marcha, se les niegue poder abrir al público.

Para tomar estas medidas han hecho una inversión económica que ahora no podrán recuperar. Los clubes son pequeños, con pocos ingresos y no entienden estas medidas y más "cuando los gimnasios públicos siguen abiertos, las playas reciben bañistas y no hemos tenido un mismo rebrote".

La desesperación va en aumento entre los trabajadores del sector: "Están muy quemados porque ven que es imposible salir adelante, ven que sus vidas quedan paralizadas", lamenta este trabajador.

