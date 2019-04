Los agentes investigan a personas del ámbito más cercano de Diana Quer

La investigación sobre la desaparición de Diana Quer sigue su curso. Espejo Público ha tenido acceso a una serie de fotografías en la que aparecen unas personas que la Guardia Civil está investigando en relación a la desaparición de la joven.

Espejo público ha podido saber que en la foto en cuestión, tomada antes de que Diana Quer viajara a la localidad de A Pobra do Caramiñal, está siendo objeto de investigación. Al menos dos de los acompañantes de Diana Quer en dicha foto, incluyendo al que no sale porque está tomando la instantánea, están siendo objeto de interés para los investigadores, aunque eso no significa que sean sospechosos de nada.