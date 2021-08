López Miras desmiente a Revilla: "Ojalá hubiera tenido algo que aplaudirle a Sánchez"

Fernando López Miras (PP), presidente de la región de Murcia, desmiente las declaraciones del presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, en las que este aseguraba que en privado tanto él como Feijóo habían aplaudido a Sánchez en la conferencia de presidentes celebrada en Salamanca.

"Ojalá hubiera tenido algo que aplaudir en la conferencia", apunta. Sostiene que la intervención que llevó a cabo en Salamanca ante los presidentes fue muy parecida a la que hizo después en rueda de prensa y ahí manifestó que no estaba conforme con el reparto de vacunas ni los fondos europeos.

Considera que la polémica "no debe ser esta". Tacha la conferencia de presidentes de "decepcionante" y una reunión de la que debía esperarse mucho más. Mantiene que el PSOE gobierna en Cantabria y por eso Revilla intenta desviar la atención de lo importante. "Nos reunieron a casi todos porque otros tienen prebendas y tienen una mesa exclusiva, para anunciar más bien nada", apunta.

López Miras nantiene que no tuvo ninguna satisfacción con la conferencia y así los transmitió como otros presidentes autonómicos. No cree que el encuentro se deba definir como una conferencia porque no cumple los trámites reglamentarios. "No hubo un trabajo previo, ni una orden del día consensuado, no se llegó a un acuerdo. Reunirse una vez al año sabiendo que no se va a llegar a ningún acuerdo es desilusionante y frustrante", opina.

Señala que en la reunión de Salamanca no se dio ningún tipo de dato. "Se anunció que de adquirían 3,4 millones de vacunas pero no hubo una previsión de las que se iban administrar en cada comunidad autónoma en agosto. También se dijo que las CCAA iban a gestionar el 55% de los fondos europeos pero sin decir a cuanto corresponde eso. El 55% de nada es muy poco. Se dejaron abiertas demasiadas incógnitas, no se nos dio información aunque quedó una foto muy bonita".

