Lolita, tras abandonar Twitter por sus declaraciones sobre el feminismo: "Aquí le ponemos la pistola en la cabeza a quienes nos interesa"

Lolita se ha dado de baja en las redes sociales tras la cantidad de insultos que ha recibido por unas declaraciones en las que señalaba que ella no se sentía feminista.

Señala que se siente identificada con algunas cosas del feminismo pero no con todas. "Sé que no soy machista, pero hay cosas del movimiento feminista que me gustan y otras no. Nunca me han gustado las etiquetas en mi vida. Estoy a favor del ser humano, de la mujer y en contra del machismo", apuntaba.

Matizaba que no se puede sentir feminista al 100x100. Lamenta haber recibido una gran cantidad de insultos en las redes sociales. "Estoy a favor de que la gente denuncie pero todo el mundo, no solo la mujer", afirma.

Se muestra a favor de que hombres y mujeres vivan con igualdad. "Todo ese me parece muy bien y lo único que estoy diciéndole a estos señores que me tachan de ignorante y sinvergüenza es que no tengo por qué aguantar a gente que me insulte por tener un pensamiento", aclara.

La artista incide en que ha criticado a sus hijos en la igualdad. "No voy a aguantar a los que quieren criticarme. Nunca he tenido pelos en la lengua y no los voy a tener ahora con 63 años. El que quiera que me siga y el que no, que no me siga. Aquí le ponemos la pistola en la cabeza a quien nos interesa", añade.

