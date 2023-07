La locura del alquiler "Nos piden 1.000 euros por una habitación en Ibiza"

Quien esté buscando un alquiler sabe bien que es un auténtico drama: no hay mucho donde elegir y las viviendas cada vez son más caras. Y si encima necesitamos alquilar en pleno verano y el destino es vacacional la cosa aún se complica más. Los precios están disparados y como muestra en Espejo Público en la sección el precio "injusto" les enseñamos dos ejemplos: Ibiza y Málaga, dos destinos de verano donde alquilar a estas alturas es prohibitivo.

El precio "injusto" en Ibiza

El primer precio "injusto" lo encontramos en Ibiza. Destino de vacaciones y donde muchos van a trabajar con contratos estivales. El mercado de alquiler aquí está especialmente tensionado en etas fechas. Nos ponemos en la piel de un joven que necesita vivir allí porque le han ofrecido un puesto de trabajo. Sólo podemos permitirnos alquilar una habitación así que buscamos en un portal de internet este tipo de alojamientos. Hay muy poco donde elegir y nos llama la atención una habitación que alquilan en la zona de La Marina. El anuncio de alquiler, advierten, que buscan un inquilino entre 20 y 34 años, un alquiler solo para jóvenes y ponen muchos requisitos. Prohibido fumadores, mascotas, parejas y niños. Se alquilan varias habitaciones en la misma vivienda y en todas las fotos lo mismo: una cama, una mesilla y poco más.

La foto, ¿cuánto cuesta esta habitación al mes? Nos piden 1.000 euros de alquiler mensuales y otros 1.000 euros de fianza. Sn poner un pie en la habitación ya tenemos que dar 2.000 euros.

Málaga, una de las ciudades con los alquileres más caros

Otro ejemplo de alquileres con precios "injustos" lo encontramos en Málaga. Aquí nos ofrecen un estudio en la zona de La Merced. Son 30 metros cuadrados. No especifican si útiles o construidos y con cocina americana. Todo está en un mismo espacio y al fondo se ve una ventana pero no nos enseñan a dónde da, así que sospechamos que las vistas no deben ser muy atractivas. ¿Qué precio al mes tendríamos que pagar para alquilar este estudio en Málaga?

Para empezar ya avisan que menos de una quincena no se alquila, así que con ese precio sumamos y nos sale que el alquiler es de 3.400 euros/mes. Una cifra asombrosa y más si hacemos cuentas. Nos quieren cobrar el metro cuadrado a 113 euros cuando en Málaga ciudad el precio medio del alquiler ronda los 14 euros por metro cuadrado de vivienda.

Zulos a precios de palacios

La realidad del mercado inmobiliario es que los precios del alquiler siguen al alza. En las grandes ciudades se alquilan auténticos zulos a precios de palacios. Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga, Valencia o Baleares son algunas de las zonas donde encontrar una casa a un precio justo es casi misión imposible.