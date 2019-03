"Ha sido un reto definitivo, porque nunca había tenido contacto con otros cocineros ni me había presentado a ningún concurso", relata muy satisfecha en el plató de Espejo Público Begoña Rodrigo, la brillante ganadora de la primera edición de Top Chef en España.

Begoña reconoce que ha pasado por momentos difíciles en el concurso. "Lo peor ha sido estar alejada de mi niño todo este tiempo, pero sin duda me quedo con lo que he aprendido. Me he dado cuenta cuál es mi nivel en la cocina en este momento, me llevo la amistad de muchos de mis compañeros y he conocido a cocineros de un nivel impresionante", afirma y reconoce que ya está pensando en cómo gastar todo el premio que ha ganado.