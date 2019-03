Lleva un año sin ver a su hijo y acusa a su ex mujer de llevárselo

"Quince días antes de que ocurriera todo, víviamos juntos pero decidí dejar la relación. Ella se fue a casa de su madre. Habíamos llegado a un acuerdo en el régimen de visitas y, mientras yo estaba con el crío ella no paró de mandarme mensajes preguntándome si realmente quería dejar la relación. Cuando fui a recoger al niño me encontré con la sorpresa de que su madre me dijo que se había ido de vacaciones. Desde entoces no se nada del niños", relata Pedro Ortega.

Según han relatado miembros de la familia de su ex pareja a Espejo Público, hay una orden de alejamiento contra pedro por malos tratos. "Que me digan dónde está esa orden. Lo único que hay es una orden de no comunicarme por su hermana por coacción, porque ellos saben donde está y no me lo quieren decir", se defiende. Pedro asegura cumplir religiosamente con la manutención y los gastos del pequeño. "Solo quiero saber dónde está mi hijo. Tengo derecho a verle".