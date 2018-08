SINIESTRO DURANTE EL FESTIVAL DE 'O MARISQUIÑO'

Un testimonio relata en 'Espejo Público' la situación que vivió durante el siniestro en el puerto de Vigo. El joven afirma que "no se debería haber hecho nada allí", la madera de la plataforma del muelle no era el más apropiado, "no te daba seguridad". Además, apunta que se sentía mucho agobio porque había demasiada gente concentrada en el concierto. Así fue el llamativo testimonio del testigo que vivió el desplome, que ha dejado más de 300 heridos, mientras grababa en vídeo el concierto en el festival de 'O Marisquiño' en Vigo.