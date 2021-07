El llamamiento de un intensivista sobre el Covid en embarazadas y niños: "Tenemos a una niña de 13 años intubada"

"Los números se están incrementando en hospitalización y de una forma dramática en UCI. En Cataluña el 52% de los ingresos tiene Covid. En el Hospital del Mar estamos al 122% de la ocupación habitual de UCI solo con pacientes Covid", así de rotundo se muestra Joan Ramón Masclans, jefe de Medicina Intensiva del Hospital del Mar de Barcelona. Asegura que los pacientes críticos y los coronarios han sido trasladados a otras unidades para no coincidir con los contagiados. "Estamos mal, las causas son muchas pero la desescalada no ha ayudado", señala.

Piensa que los datos de ingresos Covid "se pueden maquillar o vender de muchas maneras". Apunta que si contamos la totalidad total de expansión de los hospitales que se demostró en la primera ola "es obvio que se puede crecer, pero el personal es el que es y después de 4 olas está muy cansado", apunta. Asegura que este virus se expande con mucha facilidad y la vacuna solo será la solución cuando el porcentaje de vacunación sea para generar una inmunidad colectiva suficientemente segura.

Masclans destaca que el perfil de ingresos ha cambiado porque una quinta parte tiene ya menos de 30 años. Cuenta que el sábado atendieron a una niña de 13 años con neumonía por Covid grave. La pequeña fue intubada y se la trasladó a una unidad de UCI de referencia en Barcelona. También están viendo pacientes embarazadas con cuadros muy graves durante todo el periodo del embarazo, no solo al final de la gestación.

"Vemos que ingresa un porcentaje de población mayor que no se han vacunado o aún no tienen la pauta completa o enfermedades que les bajan las defensas. También negacionistas y otros que pese a estar vacunados no se han inmunizado (10%). Creo que cuando el virus está tan extendido tienes más posibilidades de que nos afecte", apunta el doctor.

Cree que superaremos la pandemia pero "aún no se ve la luz al final del túnel" y quiere lanzar un mensaje de máxima prudencia y disminuir al máximo las relaciones sociales. "Esto todavía no está superado y hablamos de vidas y gente afectada de todas las edades y gente vacunada que no le toca y gente no vacunada que tiene una interacción social muy importante".

