El hospital de la Paz abre una nueva planta Covid: "Hay una saturación preocupante"

Guillén Del barrio, es delegado sindical de Mats y trabaja como enfermero del Hospital La Paz (Madrid). Señala que están viviendo "una saturación bastante preocupante que no es la esperada en esta época del año. Tenemos una quinta ola", apunta. Actualmente ingresan más pacientes con Covid y las urgencias se saturan de pacientes que no tienen coronavirus.

En el hospital de La Paz hay una sala de urgencias que es para paciente no Covid con 30 camas, otra de 12 camas que empieza la mañana con 15 ingresados. "Empezamos el día con las salas llenas. Ayer mismo se abrió una planta covid que estaba cerrada por el verano. No hay personal para contratar y el que no tenía trabajo se ha ido a otro sitio a buscarlo", denuncia.

Según el enfermero en otros hospitales de Madrid como el Ramón y Cajal había 50 pacientes esperando una cama para poder ingresar, muchos con Covid y otros sin esta patología. Apunta este facultativo que la pandemia está revelando cuál es la situación de este sistema de salud. "Cuando la atención primaria no da a basto a pesar de que se están dejando la piel los compañeros, si cierras camas en verano se llenan las urgencias pese a que muchos madrileños estén de vacaciones", asegura.

Destaca que ahora mismo hay más pacientes Covid según pasan los días. El Hospital 12 de octubre atiende de media a 500 pacientes al día ahora y ahora esta cifra ha subido a los 600. En La Paz han llegado a tener 100 pacientes con Covid y ahora están en 50. "Aún caben los pacientes pero no hay personal y estamos doblando turnos", advierte.

