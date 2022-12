Leguina, sobre la expulsión: "Está en manos de mis abogados, a mi no me va a callar Pedro Sánchez"

El expresidente de la Comunidad de Madrid, Joaquín Leguina, ha sido expulsado como militante del PSOE, que le abrió un expediente en 2021 por su apoyo a Isabel Díaz Ayuso en las elecciones autonómicas madrileñas. Este miércoles, Leguina ha entrado por teléfono en directo en Espejo Público con Susanna Griso y explica diferentes aspectos, entre ellos, algo que sorprende bastante, el momento en el que se comunica, que coincide con el Día de la Constitución.

En mayo del año 2021, la Ejecutiva Federal del PSOE abrió expediente de expulsión contra el expresidente de la Comunidad de Madrid y al ex secretario general del partido en Euskadi Nicolás Redondo Terreros por su apoyo en la campaña de las elecciones madrileñas a Isabel Díaz Ayuso.

Esta decisión de abrir expediente se acordó después de que en abril, la candidata del PP y presidenta madrileña visitara la Fundación Alma Tecnológica, y se fotografiara junto a ellos, que ocupan distintos cargos de responsabilidad en esta institución. El propio Leguina explica que "el abrirme el expediente es inmediatamente después del desastre electoral que tuvo el PSOE en las elecciones autonómicas de mayo pasado. A Nicolás Redondo Terreros le apoyó el partido en el País Vasco y presentó alegaciones. En Madrid nadie pudo salir en mi defensa porque no existía la federación socialista madrileña"

Ha explicado también que "no me lo esperaba, pensé que lo iban a congelar", a lo que aclara que "el expediente me lo abre Bolaños. No habla para nada de Díaz Ayuso. Este partido está a la orden de lo que se le ocurra a Sánchez". Confiesa, además, que "está en manos de mis abogados. Veremos qué hacemos. A mí no me va a callar Pedro Sánchez".

En el caso de Redondo Terreros, se aceptaron las alegaciones que presentó en la apertura del expediente que, por tanto, no ha derivado en la expulsión.