Laura Sanz, médica intensivista con Covid persistente: "Me cuesta tragar, me duelen las articulaciones y tengo problemas para dormir"

Laura Sanz es médico intensivista afectada por Covid persistente. Tiene dificultad para tragar, dolores articulares, cansancio y problemas para dormir. Sufrió el virus en marzo de 2020, salió de su hospitalización contenta pero a partir de ese verano "la cosa empezó a ir en picado".

Cuenta la doctora que tuvo que coger dos bajas, nunca la había cogido, y desde mayo ya no trabaja en la UCI. Señala que en un primer momento no le creían como paciente y se sintió muy sola. "Hay muchos pacientes que se sienten desamparados, es algo nuevo y tiene que ver con los síndromes inflamatorios virales que ya habíamos visto. No es tan raro", señala.

Ahora se reconoce la Covid persistente y se seguirán investigando sus secuelas. Sobre la vacunación, señala que como "una humilde médico si los expertos dicen si hay que ponerla hay que ponerla". "No tengo por qué poner en duda lo que los expertos digan", apunta.

Señala que en su caso la tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus no le ha mejorado las secuelas que le provocó la enfermedad aunque sí conoce pacientes a los que sí les han mejorado los síntomas.

