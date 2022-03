Las lágrimas de Fran Rivera por los refugiados de Ucrania: "Es durísimo ver su mirada"

Fran Rivera ha hablado con Irina y Valeria, dos ucranianas que viven en Sevilla. Ellas se mantienen en comunicación con los ucranianos que resisten en el país para saber cuáles son sus necesidades y canalizar las ayudas a través de organizaciones. Cuenta Irina que estas personas piden de todo: sillas de ruedas, comida en lata, linternas, pilas. "Hay muchas hermandades que han donado generadores y es importante que la gente pueda cargar móviles. Hay niños metidos en sótanos sin nada", apunta. Ella misma tiene familia en Ucrania y se alegra de que no quieran salir del país y decidan plantar cara a la invasión rusa.

Irina también tiene en Ucrania a su familia y no entiende por qué tienen que perder todo. "Mi ciudad está desconectada de todo. Está bloqueada no hay luz, gas ni agua. El 80% de los pisos están destruidos y no sé si mi madre estará viva o no", confiesa. Sigue la cuenta de Telegram donde los jóvenes ucranianos cargan sus móviles en baterías de coche, graban todo y lo comparten en la red. Apunta que quienes salen de allí con su vehículo arriesgan su vida porque disparan contra los coches. La ciudad donde vivía se ha convertido en ruinas y afirma que tienen que reconstruirla por completo.

Fran Rivera no puede evitar emocionarse al pensar en familias que salen de Ucrania en su coche, un vehículo que tienen que abandonar cuando se quedan sin combustible para coger un tren y después caminar durante kilómetros con sus hijos pequeños . "Ha sido durísimo. Es durísimo verles la mirada de impotencia, de miedo, de abandono. De saber que no van a volver a su país. Se sienten abandonados por la gente, mucha sanción económica y les están matando todos los días".

Una de las refugiadas lamenta que no todos los ucranianos tienen un sótano y muchos están en sus cuartos de baño y sus pasillos rezando. "Esos niños están traumatizados para toda la vida". Algunos de ellos se han puesto a trabajar recogiendo naranjas: abogadas o economistas.

Puedes volver a ver la emoción de Fran Rivera tras entrevistar a dos refugiadas en Espejo Público a través de Atresplayer.