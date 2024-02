Una afectada por el incendio de Valencia rompe a llorar al oír la chirigota de Cádiz: "Es muy feo, hay gente muerta"

Patricia es una de las afectadas por el incendio de Valencia que se ha saldado con 10 víctimas mortales. Logró salir del edificio con su hijo de 5 años y un amiguito al que habían invitado a casa gracias al aviso de su vecino Kiko. Ahora se encuentra haciendo trámites para recuperar su documentación y su vehículo. Cuenta que en este momento los bomberos van subiendo a las casas pero aún no esta claro si los vecinos podrán subir o no a las viviendas calcinadas. "Hay casas muy afectadas a las que no se puede subir", señala.

Esta enfermera llevaba 10 años viviendo en este edificio como inquilina. Las primeras informaciones apuntan a que el incendio se desató por un fallo en el sistema eléctrico del toldo del piso 86. Ella misma tuvo que cambiar el motor de las persianas porque no funcionaban pero en su casa no había instalación de toldo eléctrico.

"Desde mi casa yo no olía ni veía nada"

Cuenta Patricia que estará eternamente agradecida a su vecino Kiko que le avisó de salir apresuradamente del edificio. "Le estaré eternamente agradecida. El otro día que le vi le di un super abrazo porque yo no oía nada ni olía nada", recuerda. Pide que se investiguen las causas del incendio y que se llegue al origen. Señala que entre los vecinos nunca se pensó que la causa del incendio fuera por una mala praxis.

Señala además que le moleste que se dé la imagen de que en el edificio vivía gente adinerada. "Hay muchos niveles económicos pero hay gente normal y trabajadores. Me da rabia que se diga que todos son millonarios y ricos", apunta.

"No entiendo una chirigota de desgracias de muertes humanas"

Patricia ha escuchado en directo la chirigota de Cádiz que alude en tono humorístico al incendio de Valencia diciendo que se han adelantado las fallas. Visiblemente emocionada, no ha podido evitar las lágrimas: "Me parece tremendo y feísimo. La semana que viene cuando sean fallas me voy a tener que ir de aquí porque mi hijo no puede ver la cremá ni yo tampoco, me parece tremendo. Entiendo que hay que animarse y reírse de vez en cuando porque si no nos vamos a morir todos pero hay víctimas. Estoy aquí con la prima de la familia entera que ha muerto", refleja.

"Lo siento pero no puedo decirte nada más, me he quedado bloqueada. Esto es una desgracia, hay gente muerta. Una chirigota de desgracias de muertes humanas", añadía.

No le gustaría que se suspendiesen las fallas y entiende que hay gente que vive todo el año para ello. "La vida tiene que seguir aunque van a ser unas fallas diferentes y especiales. Mi hijo el fuego no lo puede ver ni en la tele ni nada, si cuando hay petardos o en la mascletá tiene miedo nos iremos de Valencia", apunta.