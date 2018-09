La 'viuda negra' de Alicante usa a sus cuidadoras en prisión para enviar una enigmática carta a 'Espejo Público'

En la misiva las cuidadoras de Conchi aseguran que la detenida tiene fibriomalgia y no puede mover las manos, aunque señalan que hace bicicleta y come por sí sola. Las contradicciones en la misiva son latentes. Por un lado relatan la versión del crimen que da Conchi en la que asegura que ella no mató a su cuarto marido mientras que en otro momento de la carta una de las cuidadora señala que no se cree nada de lo que dice Conchi. Este es el contenido de la carta que la 'viuda negra de Alicante' ha enviado al programa.

"Te escribo en el nombre de todas las cuidadoras de Concepción, su día a día es muy agobiante porque ella quiere avanzar más de lo que puede. Hoy ha hecho bicicleta, come por sí sola, anímicamente está muy dolida porque le acusan de un asesinato y ella dice que es inocente y Paco también lo es. Tanto Cochi como Paco estaban intentando reanimar a su esposo, aunque yo, Laura, no me lo creo pero nada. Su versión de los hechos es: aparcaron y el cuidador salió del coche, se fue al lado del copiloto donde estaba ella y abrigarla porque tiene fibromialgia, de repente escucharon gritos de su esposo, y el cuidador le dejó con las piernas fuera del coche sentada, y fue él corriendo a socorrerlo y ella no sabe cómo desde el coche hasta su marido sacó fuerzas y cayó en las piernas de su esposo, ya herido. Dicen que también vieron a un chico meterse en un coche que se cruzó con la misma policía y a ella no le hicieron caso".