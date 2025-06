“Hacía mucho tiempo que no lloraba en un programa”: Lolita no puede contener las lágrimas con la imitación de Melani

Melani ha emocionado al público y al jurado de Tu cara me suena con el tema ‘Caresse sur l’océan’ de Los chicos del coro. La benjamina de la edición ha conseguido llegar a nuestros corazones con una emoción y sensibilidad desbordante.

Lolita ha querido ser la primera en valorar la actuación de Melani, todavía con lágrimas en los ojos. “Hacía mucho tiempo que yo no lloraba en un programa de Tu cara me suena”, ha confesado la cantante.

“Me has emocionado porque tu voz llega y cantando con los niños me llega más, no sé si porque soy abuela, cada vez que hay un niño, me llega directamente al corazón”, ha continuado explicando Lolita.

Melani ha querido abrazar a Lolita después de las bonitas palabras que ha tenido hacia ella y sus compañeros de la mesa del jurado han suscrito el discurso de la cantante. ¡Vuelve a ver este momento dándole play al vídeo de arriba!