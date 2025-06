De Sevilla al escenario de La Voz Kids: este talent emociona con un tema de Antonio José

Luis, un joven sevillano con el flamenco en la sangre, ha dado esta noche un paso muy importante en su vida: atreverse a cantar por primera vez delante del público, y nada menos que en el escenario de La Voz Kids. Proveniente de una familia con raíces musicales, hasta ahora había mantenido su voz en privado. Hoy, por fin, se ha dejado llevar.

Con una interpretación muy sentida de ‘El arte de vivir’, de Antonio José, Luis ha transmitido verdad, emoción y dulzura, y ha logrado que Edurne y David Bisbal giraran sus sillas casi al unísono. Ambos coaches se dejaron conquistar por su forma de conectar.

Bisbal, visiblemente impresionado, destacó su autenticidad: “Cuando mezclas la música popular con las raíces, me gusta mucho”.

Por su parte, Edurne le dedicó unas palabras llenas de cariño y admiración: “Te mereces que nos hayamos girado. Tienes cosas muy bonitas en la voz”.

Luis, todavía nervioso tras ver girarse a dos de los grandes, confesó con humildad: “Me he puesto muy nervioso cuando os habéis dado la vuelta. No me lo esperaba”.

Finalmente, eligió a David Bisbal como su coach, dando un paso firme en un camino que apenas comienza… pero que promete estar lleno de arte y emoción.