Revelan el motivo de la ruptura entre Dakota Johnson y Chris Martin: "Su relación terminó hace mucho tiempo"

Todo indica a que esta vez es la definitiva y según los medios especializados, Dakota Johnson y Chris Martin habrían roto tras ocho años de relación.

Aunque por el momento no parece que ninguno vaya a pronunciarse, tal y como han hecho desde que comenzaron su discreto pero conocido noviazgo con otras crisis como la del verano pasado, la hermética pareja han separado sus caminos tras diversos baches. Así lo han confirmado medios como People o Daily Mail, revelando ahora la verdadera razón del fin de su amor.

Dakota Johnson y Chris Martin en 2023 | Gtres

"Su relación terminó hace mucho tiempo, simplemente no han podido decidir cómo hacerlo oficial", compartió el tabloide británico mencionando a una fuente. "Dakota sentía una gran pasión por estar juntos porque lo quería mucho y quería mucho a sus hijos. Las rupturas no son instantáneas y ellos continuaron separándose y reconciliándose y a veces las cosas funcionaban cuando estaban lejos el uno del otro mientras trabajaban, porque la ausencia hace que el corazón se encariñe más, pero luego volvían a estar juntos y las pequeñas cosas se iban sumando hasta el punto de que ya no eran el uno para el otro".

"Dakota está devastada porque ya no estará tanto tiempo cerca de sus hijos, pero quiere que sepan que ella siempre estará ahí para ellos", aseguró. Cabe recordar que la pareja estaba comprometida desde el pasado verano cuando superaron aquel bache y contaban con la aprobación de Gwyneth Paltrow.

Chris Martin y Dakota Johnson | Gtres

Otra fuente recogida por The Sun sugirió que "Dakota quería que esta relación funcionara. No solo quería a Chris, sino también a sus dos hijos, y esa pérdida es increíblemente dolorosa. La decisión de terminar fue amistosa, pero a Dakota le está costando".

"Durante el último año, quedó claro que su relación se había estancado y no avanzaba", añadió. "Conformarse, es decir, que Chris deje de pisar el acelerador, no va a suceder. Y, al final, fue una de las muchas cosas que colmó el vaso", explicaron sobre que el ritmo de sus carreras podría haber jugado un papel clave en su distanciamiento.