La madre del pequeño de ocho años que fue asesinado en febrero de 2018 en Níjar (Amlería) ha querido aclarar algunos puntos sobre el juicio por la muerte del pequeño. Explica que la nulidad del juicio es lo que solicita la defensa de Ana Julia Quezada. Tanto ella como Ángel, padre del menor, recurren esa nulidad porque no están preparados para volver a pasar por el juicio por la muerte de su hijo. Eso sí, si se repitiera la vista ellos querrían que se reconociera el ensañamiento.

La progenitora solicita además que no se habla de Gabriel en los medios ni se use su fotografía. Pide que se informe sobre el caso teniendo en cuentas la normas éticas que se tienen que aplicar y espera que en España si se equivocan se rectifique. "Por lo menos nos merecemos que si no tienen en cuenta lo que hemos presentado que nos digan el por qué", destacaba.

