La primera persona con la que Sergio Morate, el asesino de Marina y Laura en cuenca, habló tras cometer el crimen, declaró ante el juez que no sabía que las jóvenes estaban muertas. Aunque en las dos primeras declaraciones no quiso reconocerlo, en la tercera Alexander Echeverry Llanos, asegura que Morate se lo confesó. "La he liado gorda, la he cagado, tengo aquí a Marina". Él asegura que le repondió que no quería saber nada pues estaba a punto de conseguir el tercer grado.