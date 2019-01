La estremecedora declaración de la víctima de 'La Manada de Alicante': "Me sujetaron la cabeza contra el suelo y me rompieron la ropa"

'Espejo Público' ha tenido acceso a la declaración de la joven de 19 años que fue víctima de una agresión sexual múltiple en Callosa d'en Sarrià (Alicante). La víctima no recuerda claramente lo que ocurrió, pero tiene claro que en ningún momento quiso mantener relaciones con ninguno de sus agresores, a los que incluso llegó a morder para resistirse.

La víctima de los conocidos como 'La Manada' de Callosa relata cómo la forzaron entre varios, la inmovilizaron y le rompieron la ropa. "Me he duchado y he comido y recuerdo que estaba tumbada en el suelo, boca abajo, con varios chicos encima. Me sujetaban la cabeza fuertemente contra el suelo. No sé si lo hacían con los pies o con las manos, pero era una presión muy fuerte. Me duele la parte izquierda de la cara, debajo de la mandíbula. Estando ya inmovilizada recuerdo haber escuchado como si me rompieran la ropa. Encontré después el mono que llevaba así con la cremallera rota. Tengo también arañazos en la espalda", señalaba.