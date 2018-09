Espejo Público

CRIMEN DE CÁSEDA

Juan Carlos, el padre de Amparo, ha confesado ser el único que disparó el arma que terminó con la vida de tres personas en Cáseda (Navarra). Ha desvelado todos sus pasos y ha explicado que sus hijos no han tenido nada que ver. Tras el terrible suceso, se han interpuesto denuncias al 112 declarando que no se avisó a la Guardia Civil en ese momento. Un testigo, desesperado, llamó al 112 con la intención de que mandaran ayuda: "Le ruego que avise a la Guardia Civil inmediatamente". "Aunque haya personal de la Guardia Civil en el cuartel, si no está de servicio no acude", justificó la operadora que atendió la llamada.