La conversación telefónica de Ana Julia instantes antes de ser detenida: "Está aquí la Guardia Civil y al final me van a parar"

SEGUNDOS ANTES DE SER INTERCEPTADA

Cuando Ana Julia Quezada trasladaba en el maletero de su vehículo el cadáver del pequeño Gabriel recibió una llamada telefónica de un periodista. Lejos de mostrarse nerviosa la mujer habla con tranquilidad y simplemente le dice que en ese momento está conduciendo y no le puede atender. Ana Julia le comunica a su interlocutor que llamará por teléfono al padre del niño para darle el recado. En un momento de la conversación la mujer le dice: "Ahora no puedo hablar que tengo aquí a la Guardia Civil y al final me van a parar". Minutos después se produce la detención de la mujer y el cuerpo sin vida de Gabriel es descubierto por la Guardia Civil.