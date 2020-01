Al sospechoso se le ha identificado porque la joven intentó defenderse usando un spray en el que este dejó sus huellas. Tras la agresión, la joven quedó inconsciente unos minutos y fue esto lo que le salvó la vida. El atacante, que quería abusar sexualmente de ella, no consumó la agresión ya que pensó que la víctima había muerto.

Tras recuperar la conciencia la joven llamó a su casa y fue su padre quien le abrió la puerta. El hombre, visiblemente emocionado, cuenta que se encontró con la joven ensangrentada y desnuda.

Actualmente María Jesús se recupera de las heridas en el hospital. No quiere hablar de lo ocurrido. Su padre no sabe de dónde sacó la fuerza para defenderse: "Es una niña delgada que no sé cómo aguantó tremenda paliza", relata.

