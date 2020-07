La agonía de la madre del joven muerto tras ser atropellado por su mejor amigo: "Es un asesino"

Marisa, madre de Ángel, el joven atropellado, no deja de preguntarse qué ocurrió aquella noche. Desde ese día solo se imagina el cuerpo de su hijo cayendo al suelo y rompiéndose. "No encuentro un porqué, intento hablar con él y preguntarle donde quiera que esté y él no me puede responder o yo no le escucho", señala.

No se explica cómo Adrián actuó de esta manera terminando con la vida del que fuera su mejor amigo y cómo su hijo pudo permitirlo delante de su hermano menor de 18 años "que está sufriendo muchísimo".

No sabe cómo asimilar esta desgracia tan grande. Define al asesino de su hijo como "un déspota y un chulo que cuando quería era amable pero era una careta". "Él siempre se creía un poquito más que los demás pero no es mejor, es un asesino", señala.

Espejo Púbico ha hablado con un amigo de Ángel que esa noche estaba en la discoteca y vio lo que ocurrió. Asegura que fue una discusión entre ellos dos y no había gente en medio que pudiera media. Adrián le faltó al respeto al hermano menor y Ángel le defendió, así comenzó una disputa que terminó en desgracia.

