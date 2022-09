Karina, sobre Tamara Falcó: "En Ibiza hablan de Íñigo Onieva de una forma que no me gustaría para el novio de una hija mía"

Señala Karina que Tamara Falcó ha dado "una lección de saber estar y de ser una niña muy bien educada" en la reacción que ha tenido en su ruptura con Íñigo Onieva. "Íñigo Onieva que se vaya a otro sitio. Hay infidelidad desde hace mucho tiempo, que busque a otra chica", apuntaba la colaboradora de Espejo Público.

Añade además Karina que en sus viajes a Ibiza ha escuchado cómo señalaban a Onieva "y han dicho cosas de él que a mí no me gustarían para una hija mía". "Uno se puede dar un beso o un piquito pero a veces los piquitos...", añadía. No entiende, prosigue Karina, que estando comprometido se ponga "a otros asuntos".

La artista ha revelado que en el pasado le fueron infiel y cortó por lo sano. "Creo que la infidelidad, eso de llevar cuernos, como que pesa y entonces no lo consentí. Si no estás a gusto con esa persona es mejor dejarlo", señala.

Añade el periodista de Vanitatis Juanra López que después de que se filtraran los vídeos de Onieva besándose con una joven en un festival de Nevada Tamara ha comenzado a creerse los rumores que circulan sobre su pareja desde hace meses. Asegura que "alguien muy cercano a Isabel Preysler le dijo que estaba horrorizada "porque era un perfil de señor que no quería para su hija". "Al principio se le vendió con estudios aeronáuticos como diseñador de coches y ahora resulta que hace una sesión en una discoteca del centro de Madrid".