Juzgan en Barcelona a la tía de Ximena, la mujer que se la llevó a México

La madre de Ximena murió de leucemia en un hospital de Barcelona. Sin tiempo casi para enterrarla su tía, la madre de la pequeña, se la llevó a México y puso una falsa denuncia contra Alfredo, el padre de la pequeña. Desde entonces la pequeña vive con la tía y tienen al padre alejado sin acceso a Ximena.

La Interpol ha emitido una orden de busca y captura contra Cristina Cavazos, la tía de la pequeña que además es la responsable de llevarse a la niña a México. Está llamada a declarar en un juzgado de Barcelona. "Lo más duro es perderme la infancia de mi pequeña. Eso es irrecuperable", dice Alfredo. El fiscal pide dos años de prisión para Cristina Cavazos, su tía. "Una sentencia podría servir para presentarlo en México para que vean que tengo una sentencia de cárcel, que no es el teatro que tienen allí. En México me tengo que defender, pero quí la acuso de secuestro", afirma el padre.

En México, un tribunal le ha concedido la custodia a Alfredo, "hasta que no esté conmigo, no tendré la seguridad de que se ha hecho Justicia. Aunque tenga sentencia y me digan que yo tengo razón, hasta que la pequeña no esté en mis brazós no estaré seguro", dice Alfredo.