Julissa Reynoso, embajadora de EEUU: "Sánchez ha apoyado muchas iniciativas de Biden y tenemos valores compartidos"

Julissa Reynoso es la primera mujer embajadora de EEUU en España. Nació en República Dominicana donde pasó 7 años criada por sus abuelos. Recuerda una infancia muy feliz en el campo con mucha actividad familiar y alegría.

A los 7 años llegó al Bronx, recuerda que no hablaba inglés y al principio eso supuso cierta barrera. Barrera que superó rápidamente ya que se convirtió en la mejor alumna de su promoción y terminó estudiando en las universidades de Harvard, Columbia y Cambridge, donde asistió con una beca. "Tuve bastante suerte. Como estudiante fui buena", recuerda.

Hillary Clinton, su gran mentora y su amiga

Reivindica la disciplina y la ética como valores fundamentales en el trabajo. Acompañó a Hillary Clinton como senadora de Nueva York. "Yo fui una de las primeras jóvenes voluntarias de su campaña. La considero una gran mentora y amiga, yo la quiero mucho y hablamos a menudo. Ya es familia", señala.

Recuerda que estaba en el departamento de Estado trabajando para Hillary cuando le propusieron convertirse en la embajadora de Uruguay. "Yo tenía treinta y pico años y me parecía que era muy joven para serlo y me dijeron que no era tan joven", recuerda entre risas.

Durante su tiempo en la Casa Blanca desarrolló una importante amistad con la vicepresidenta de EEUU Kamala Harris, una mujer por la que siente un enorme respeto y cuyo trabajo valora como promotora de la causa racial.

No se pasó al bando de Barack Obama cuando todos los demócratas lo hicieron y se quedó con Hillary. Cree que Joe Biden ha cambiado el país y "es el presidente más importante que hemos tenido en la historia de los EEUU".

"Biden estuvo muy contento en España y el papel de los reyes fue muy importante"

Acompañó a Joe Biden en la cumbre de la OTAN que se celebró en España desde que bajó del avión. Recuerda que estaba muy contento de estar en España y asegura que el Ejecutivo de Sánchez ha apoyado muchas de sus iniciativas. Recuerda que los reyes tuvieron un papel importante y que ambos fueron grandes anfitriones y le dieron la bienvenida pero también hubo tiempo para los diálogos importantes. "La doctora Biden tiene una luz de alma que toca", señala.

Un año y medio "difícil" como embajadora de EEUU en España

Reconoce que su paso por el cargo ha sido un año muy dinámico muy tocado por el tema de la guerra de Ucrania. "España ha ayudado a que esa nación pueda defenderse y tener de nuevo la soberanía absoluta", destaca.

"Los países aliados se han comprometido de manera muy seria con Ucrania . EEUU tiene que apoyarles con un compromiso absoluto y verles llegar a un triunfo por el beneficio de todos. No cualquiera pueda venir de un día a otro a romper normas e invadir sin discriminación", apunta.

Cree que los ucranianos y Zelenski son quienes deben dar el marco de qué sería una solución justa pero cree que cualquier resolución tiene que tener el compromiso de una visión orquestada por el Gobierno italiano.

La legislación estadounidense no deja lugar para las listas cremallera

Explica Reynoso que en la legislación de EEUU no hay cabida para las listas cremallera. "Las leyes norteamericanas son distintas y no puede haber una cuota de porcentaje aunque sí pueden promover la diversidad de género. Sí se compara la paridad en todo lo que es el tema económico", apunta.

Ella es madre soltera y presume de contar con la ayuda de su familia. Cree que el Estado debe apoyar a las mujeres que puedan trabajar y también tener hijos.