Julián Muñoz: "Si tuviera dinero, mis hijas estarían viviendo como princesas"

Julián Muñoz está en una situación límite y quiere hablar. Los casi 1000 días entre rejas le han pasado factura y su salud se ha resentido. En sus últimas apariciones se le ha visto deteriorado, sin fuerzas y sobre todo arrepentido.

Son las cinco menos diez y tras cruzar un patio con verja electrificada, llegamos a un locutorio como el de las películas, con mampara y un teléfono. Julián es el último de los presos en aparecer. Llega con una muleta. "Me voy a morir aquí. Porque yo he cometido delitos. Pero no creo que sea tan grave como para tener que morirme. Tengo unas hijas a las que le tengo que devolver lo que han hecho por mí”, nos asegura.

Julián muestra un cuaderno lleno de anotaciones. "No quiero que se me olvide decir ya he cumplido casi siete años de cárcel. Y que no sé qué puedo hacer más. Ya no tengo dinero. La Junta de Tratamiento no es justa", dice. "Si tuviera dinero, mis hijas estarían viviendo como princesas y son ellas las que me hacen ingresos para que compre un poco de comida en el economato".

El exalcalde de Marbella reconoce que toma 17 pastillas y se aplica dos pinchazos de insulina. "Si no tomo pastillas, no puedo dormir, y me despierto dos o tres veces. Tengo miedo. Físicamente no puedo más, pero tengo que aguantar".