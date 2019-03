Julián Muñoz: "No tengo dinero, viviré de mi jubilación"

"La cárcel puede acabar con cualquiera, no sólo conmigo; Es muy posible y muy probable que pueda sufrir un evento fatal. El sentimiento de que me suceda algo no se me quita de la cabeza. Mi salud mental ya se está resintiendo", asegura Julián Muñoz en una carta remitida desde la cárcel.

Julián repasa cómo han sido estos últimos años en prisión y aprovecha para lanzarle un dardo a Isabel Pantoja: Insiste en que él es uno más en la cárcel. "Mi vida en prisión ha sido y es dura, durísima, pero el trato que recibo de los señores funcionarios, sin privilegios, es humano, cordial y absolutamente respetuoso como a cualquier preso que cumple las normas". Pide perdón una vez más. "A la sociedad le vuelvo a pedir disculpas, siento mucho todo". Aprovecha para hablar de su exmujer, Mayte Zaldívar. "Siento mucho lo sucedido. Le pilló un tsunami sin comerlo ni beberlo. Lo siento". El exalcalde de Marbella recalca que no tiene casa propia, que no tiene bienes y que su situación económica es muy precaria. "No tengo dinero, viviré de mi jubilación".