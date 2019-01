'Caso Julen': El operario que movió tierra junto al pozo está "muy preocupado" y tiene miedo a hablar

El trabajador que realizó movimientos de tierra con una máquina excavadora junto al pozo de Totalán por el que cayó Julen no quiere especificar cómo se encontró el terreno. Le han recomendado no dar detalles del estado en el que estaba la finca cuando él realizó los trabajos. La clave está en saber si cuando él realizó los movimientos de tierra el pozo ya estaba destapado o lo pudo destapar él de forma accidental.

Asegura que tenía muy poca relación con el dueño de la finca y está a la espera de que se desarrollen las investigaciones: "Lo que tenga que venir ya vendrá o ya me llamarán. Yo no hablo porque me dijeron que no hable y no hablo", sentencia.