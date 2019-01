Contradicciones 'caso Julen': El dueño de la finca asegura que el pozo quedó sin tapar mientras el pocero afirma que lo selló con una piedra de 15 kilos

El primo de la madre de Julen, dueño de la finca de Totalán (Málaga) donde murió Julen declaró ante la Guardia Civil que le encargó la obra a Antonio, pocero, "pensando que era un especialista". "No sé qué documentación se necesita, ya que es algo que nunca he hecho", señalaba. Confirmaba así que no contaba con permisos para la construcción de un pozo en la zona ni para realizar movimientos de tierra por una construcción.

"El pocero se llevó la maquinaria y dejó el pozo sin tapar. Cuando cayó Julen, su padre estuvo apartando todas las piedras y objetos que había cerca de la boca del pozo para que no cayera nada dentro. No pedí licencia para el pozo, le encargué la obra a Antonio pensando que era un especialista, no sé qué documentación se necesita, ya que es algo que nunca he hecho".

Sin embargo, el pocero asegura que el dueño de la finca le dijo que tenía los permisos. Asimismo se muestra tajante sobre el sellado del pozo y señala que puso una piedra de 15 kilos y tierra.

"La obra consistía en hacer unas perforaciones con una máquina de rotopercusión con martillo y aire a presión, con un diámetro de 22 centímetros. Hice una primera perforación el día 17 de diciembre de 150 metros, en la cual no salió agua, y al día siguiente hice otra de 110 metros. El coste de la obra era de 12 euros por metro de perforación si no se encuentra agua, y en caso de hallarse agua, sería 27 euros el metro. David me dijo que tenía la documentación para hacer el pozo; no me la enseñó, pero me confié porque en la parcela ya había otro pozo hecho. Al sacar el tubo metálico que se inserta al inicio del pozo, la propia tierra que han sacado cae, rodea al mismo y tapa el agujero; seguidamente, le puse una piedra de 15 kilos, quedando como responsable de dicho pozo el propietario de la parcela".