El juez cree que Ana Mato se benefició de regalos por valor de 55.000 euros

Era una época en la que vivía sin preocupaciones. Su marido, Jesús Sepúlveda labraba una exitosa carrera como alcalde de Pozuelo de Alarcón, Madrid y ella, disfrutaba de un tren de vida elevado mientras obstentaba un alto cargo en el Partido Popular. A su esposo le llovían los regalos, pero Ana Mato nunca los cuestionó. Obsequios detallados en el auto del juez Pablo Ruz y al que ha tenido acceso Espejo Público. En total, más de 50.000 euros en viajes, hoteles, alojamientos y fiestas para ambos y sus hijos.

En lo que se refiere, por ejemplo a los desplazamietos, Mato y sus hijos disfrurtaron de más de 17.000 euros en billetes de avión. 970 de tren, más de 2.000 euros en hoteles y la misma cantidad en alquileres de coches. Todos esos viajes eran, según el juez, gestionados por la sociedad Pasadena Viajes, controlada por Correa y los desembolsos se facturaban bajo el concepto Clientes central. Todas, facturas falsas. Pero además, según un informe policial de 2013, los amigos de la trama Gurtel agasajaron a Mato con artículos de lujo. Dos de Luis Vuitton por un importe de 610 euros.

Pero también salieron gratis los cumpleañós de los niños. Nada sencillos, por otra parte. La primera fiesta con payasos costó más de 600 euros. La segunda, casi 2.000 y la comunión de su hija 1800. En total casi 5.000 euros por lanzar confeti a través de Correa empleando su empresa, Special Events para facturarlos. Pero no es lo único a lo que Ruz hace referencia en la investigación. Un Jaguar de 8 millones de pesetas estuvo aparcado en el garaje que Ana Mato compartía con su marido, Jesús Sepúlveda. Un regalo de Francisco Correa que, según la ex ministra no le consta.