Juez Calatayud: "Yo no rebajaría la edad penal de 14 años"

DICE QUE ES UNA TRAGEDIA AISLADA

Emilio Calatayud, juez de menores, ha declarado en Espejo público a propósito de la tragedia en el instituto Joan Fuster de Barcelona que él no es partidario de rebajar la edad penal, "la dejo en 14 años, pero me parece una barbaridad que una cría o un crío de 13 años puedan consentir relaciones sexuales y no sea delito. Me parece una barbaridad que una niña o un niño de 12 años pueda comprar la pastilla del día después y tampoco se acusado de un delito. Para estas cosas yo elevaría la edad penal a 14 años".