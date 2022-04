Juanma Moreno: "Si Macarena Olona representa a Le Pen, yo represento a Macron que es el que ha ganado las elecciones"

Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, cree que hay muchos sectores donde es difícil encontrar empleo como la hostelería, la construcción y el sector agroalimentario. Eso tiene que ver, a su juicio, con que son trabajos duros y sacrificados donde a la población local a veces no le apetece trabajar con esas condiciones.

El domingo 19 de junio se celebrarán elecciones autonómicas en Andalucía. Se muestra convencido de que a pesar de que sea una jornada de buen tiempo los andaluces harán un hueco en su agenda para votar. "He pedido opiniones a muchas personas y todos coinciden en que vienen turbulencias económicas. Las familias andaluzas y españolas se están empobreciendo por la subida del IPC y estoy teniendo muchos problemas con adjudicaciones de obra donde la subida de los materiales impiden que esas obras puedan tener vialidad y muchas de ellas se me están parando. Al tener un presupuesto prorrogado del año 2021 no puedo hacer las modificados de crédito con la agilidad y rapidez que eso requiere, por eso estoy convencido que necesitamos un presupuesto de 2023", explica.

Las encuestas le dejan cerca de la mayoría absoluta pero necesitaría a Vox y a Ciudadanos. Apunta que va a intentar en la campaña concitar la mayoría social qe existe en Andalucía. Para ello apela al centro izquierda, centro derecha para "tener un gobierno sólido, fuerte y en solitario". "Las encuestas dicen que vamos bien y haber si somos capaces de sacar un resultado que nos posibilite gobernar en solitario", explica.

Macarena Olona, posible candidata de Vox, compartía estos días una foto con la candidata francesa Marine Le Pen. Reconoce que si Olona hace un discurso muy radical una parte de la izquierda se puede movilizar y "poner en riesgo esa mayoría social que estamos construyendo desde la moderación desde hace años". "Esa foto puede representar a Le Pen pero quizá yo representa a Macron y el que ha ganado es Macron. Frente a posiciones radicales, posiciones moderadas y sensatas. Lo que quiere la sociedad andaluza es moderación y nada de radicalidad", apunta.

