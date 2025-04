Juan Soto Ivars, sobre el apagón: "Ahora el Gobierno se va a agarrar a que esto no ha sido para tanto y se ha solucionado muy rápido"

El gran apagón que dejaba al país a oscuras este lunes ha vuelto a sacar a la superficie la esencia de la naturaleza humana. Cientos de personas se echaban a la calle a ayudar a aquellas personas que estaban en dificultades por el corte energético para ofrecer su casa a los pasajeros que se habían quedado tirados, compartir su dinero en metálico con aquellos que necesitaban comprar leche en polvo para su bebé o poniendo en común sus transistores para que la radio sirviera de faro en un día marcado por la incertidumbre.

Desde el Gobierno mantienen la tesis de que estas crisis "sacan lo mejor de nosotros" con un alto nivel de solidaridad. Señala el periodista y colaborador de Espejo Público, Juan Soto Ivars, que si el apagón llega a producirse en invierno a las 18.00 horas con la oscuridad en las calles hubiéramos visto una situación diferente en cuanto a la respuesta ciudadana.

Sostiene además que en esta situación el Gobierno no puede echarle la culpa al PP y no se puede sacar un beneficio político "como sí hubo en la DANA". Ponía de manifiesto Soto Ivars que durante la DANA tanto el Gobierno central como el valenciano demostraron dos cosas: que no estaban a la altura y que no existe en España la responsabilidad aceptada. "No se puede pedir responsabilidad a alguien como Mazón por ejemplo que se niega a dimitir y que ahora está presidiendo allí en Valencia el congreso europeo".

"En estas situaciones la gente necesita mando"

Mantiene Soto Ivars que cuando sucede una crisis la ciudadanía necesita un liderazgo fuerte. "Eso sí se hizo en la pandemia. La gente necesita mando. No hay que dejar tiempo para que los malos empiecen a portarse mal y los malos generen más malos en los oscilantes y los buenos empiecen a retroceder", señalaba.

Según establece el periodista y escritor "en las crisis funcionamos así y está comprobado". Cree que las dos tesis que se van a manejar ahora desde el Gobierno son "que esto no ha sido para tanto y se ha solucionado muy rápido y que la ciudadanía ha sido ejemplar". Considera que es "mentira" y "esto ha sido gravísimo aunque se haya solucionado rápido, la ciudadanía es ejemplar pero sin liderazgo en una situación de crisis puede dejar de ser ejemplar a una velocidad de vértigo".

