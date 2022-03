Juan Rodríguez Garat: "Veo improbable que Rusia use armas químicas cuando se encuentra en una guerra de trincheras"

Juan Rodríguez Garat, almirante retirado, apunta que los supuestos problemas de Putin con la seguridad son falsos pero los necesita como pretexto porque dice que entra allí a liberar a las personas de habla rusa del Donbas y a que se respete la integridad territorial de estas repúblicas, que debe ser la única sagrada de todo el entorno. "Con ese pretexto no va a ningún lado en la comunidad internacional y como necesita que China y la India se abstengan encuentra un segundo pretexto que es una defensa preventiva ante un riesgo a su seguridad pero que es falsa ya que él sabía que si invadía Ucrania la OTAN no iba a responder y ni mucho menos íbamos a atacarle nosotros".

Asegura que Putin es un dictador pero le compara con un rey medieval que basa su ascendencia en una serie de conquistas que cada vez que se van olvidando va añadiendo una joya más a su corona. "Empezó con el sur, luego Crimea y ahora es el Donbas para darse baños de masas como el que se dio con ocasión del aniversario de la anexión de Ucrania".

Ve muy improbable que Rusia use armas químicas en este momento de la guerra de trincheras. Cree no le reportaría ninguna ventaja y sería fácilmente detectable la autoría de este tipo de ataque y además tienen armas suficientes de artillería convencional. "Tienen suficiente armamento como para no necesitar ese arma química que siempre se ha considerado como el arma nuclear del pobre y Rusia no es pobre y tiene suficientes medios de otra naturaleza".

En opinión del experto la guerra no puede ser larga ya que Rusia no tiene ni personal ni reservas pero no puede terminar antes de que caiga Mariupol y con ella el resto de territorio que queda en manos ucranianas del Donbas. Una vez que consiga esto no se sabe cuánto va a tardar porque una ciudad puede resistir una semana, dos ó un mes. Añade además que a partir de ahí no necesita negociar con nadie, ahí colocará sus fronteras y decidirá que ha terminado la operación especial militar.

Puedes volver a ver el análisis del ataque de Rusia a Ucrania del almirante retirado Juan Rodríguez Garat en Espejo Público a través de Atresplayer.