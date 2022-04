Juan Lobato, tras las acusaciones de Ayuso: "Es una mentira sin escrúpulos y le exigimos disculpas públicas"

La compra de mascarillas sigue destapando nuevas acusaciones en el Ayuntamiento de Madrid. La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha implicado a Juan Lobato; padre del socialista madrileño. Tanto él como su padre niegan las acusaciones.

Juan Lobato, secretario general de los socialistas madrileños, señala que lo que ha dicho la presidenta "es una mentira sin escrúpulos". Ella tiene claro que la tramitación de esos contratos no se hizo en la empresa funeraria sino en el Ayuntamiento de Madrid y en el departamento de su padre como asesor jurídico ni se pidió ni se notificó ningún informe. "Es una mentira sin escrúpulos y le exigimos rectificación y disculpas públicas".

Apunta Lobato que la tramitación de los expedientes la hizo el Ayuntamiento de Madrid que "se encargó de designar por asignación directa al adjudicatario que eran los comisionistas". Apunta además que uno de estos comisionistas uno de los administradores implicados en el escándalo de financiación ilegal del PP. "Usar una mentira tan burda como esta y fácil de comprobar 5 minutos después", subraya.

Lobato afirma que nunca han usado ninguna información para fiscalizar al Gobierno de la Comunidad de Madrid que no haya salido de boca de la propia presidenta y es ella quien trasladó a la ciudadanía la información sobre el papel de su hermano en las gestiones de material sanitario. "Nosotros no fiscalizamos al hermano, que será un gran empresario sino que fiscalizamos a la presidenta por tomar la decisión de adjudicación de contrato con un beneficio muy particular sin un análisis lógico de análisis de ofertas".

