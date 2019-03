Juan David: "Bretón me confesó que había matado a los niños"

Juan David es el único de la familia, excepto Ruth, que se ha visto las caras con José Bretón en la cárcel. Y el único que le ha ido a visitar hasta en tres ocasiones a la prisión de Alcolea, aprovechando la confianza que se ganó con Bretón cuando este vivía y trabajaba en Huelva.

Juan David declaró ante el juez que José Bretón le había confesado que había matado a los niños. Para sacarle esta información simuló estar de su parte. "Le dije: A mí no me tienes que engañar. Has matado a los niños ¿Y sabes que te digo?, Que bien muertos están porque las mujeres son todas iguales y se lo merecen. Él me contestó: Menos mal que tú piensas como yo. Ruth se lo ha buscado. Esto ya está hecho. Me quedé de piedra", dice Juan David.

Tras escuchar su declaración, el juez Rodríguez Laín decidió forzar un careo entre él y José Bretón. Minutos antes de entrar, el primo de Ruth ha ratificado la misma versión que siempre ha mantenido. "Él va a decir que miento, pero es que todo el mundo miente menos él. Yo sé lo que me ha dicho y lo tengo muy claro, ha declarado Juan David al tiempo que ha asegurado que "Bretón me confirmó que su familia no va a hablar".