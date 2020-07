Juan Carlos Campo, sobre el coronavirus: "No podemos caer en el alarmismo, estamos mejor preparados que hace 5 meses"

Señala el ministro de Justicia Juan Carlos Campo que actualmente existe una "mejor visión de cómo deben actuar los hospitales, las residencias e individualmente y no habrá un problema de material". Sí apunta que hay "cierta prisa" para que los científicos encuentren una vacuna "para parar el virus que continúa en la sociedad".

Asegura que España estaba preparada para abordar el estado de alarma, ya que en este fórmula jurídica ya se contemplaba una pandemia como uno de los elementos que lo justifica. "El estado de alarma no supuso una devaluación del estado de derecho", destaca.

Insiste en que, aunque nos pueden ayudar factores externos, "la capacidad de contagio depende de nosotros que somos quienes lo podemos contener", de ahí su llamada a la responsabilidad individual. "No podemos caer en el alarmismo ya que no se puede comparar la realidad de hoy con la del mes de marzo, antes no se hacían PCR ni test y hoy sí".

