El joven que tenía atemorizada a toda Salamanca, de nuevo en la cárcel

José Manuel Santos Caballares, más conocido como "El Mika" y también como el acosador de menores, porque con tan solo 30 años acumula ya 4 condenas y una veintena de denuncias por malos tratos, amenazas, vejaciones hacia las jóvenes con las que pretendía mantener una relación. Así lo relata una de sus víctimas: "Cuando le empiezas a decir que no pues él te empieza a amenazar. A mi me amenazó de muerte y me dijo que cualquier día me iba a llevar por delante". Su ex mujer también sufrió el acoso de El Mika. Incluso en su tremendo historial ronda la muerte. Una de sus parejas se suidició. La madre de la joven no tiene duda de a quién hacer responsable. "Mi hija tenía una relación con él. Apareció muerta en casa y le encontramos un whatsapp de él en el que decía que como le dejara se iba a acordar de él toda la vida".

Porque José Manuel no se cortaba a la hora de amenazar a sus víctimas. Su propia madre llegó a pedir ayuda en Espejo Público. "No puedo más con esto y pido que le ingresen en algún centro". Incluso el mismímiso "Mika" quiso hablar ante nuestras cámaras. "A mi me han amenazado y yo he amenazado. Ellas no son unas santitas". Ahora "el Mika" ha vuelto a ser detenido. Esta vez acusado de 8 delitos de corrupción de menores, 5 de pornografía infantil y un delito de quebrantamiento de condena. No sólo hizo caso omiso de la orden de alejamiento que le prohibía residir en la provincia de Salamanca. José Manuel se estaba haciendo pasar por un chico menor de edad, modélico y atractivo para engañar a sus nuevas víctimas, niñas. Así conseguía que las menores les mandaran fotos íntimas. Pero cuando se negaban a enviar más, "el Mika" comenzaba su acoso.